Уряд Молдови даватиме громадянам вихідні за вакцинацію [ Редактировать ]
Вихідні як заохочення до вакцинації. Уряд Молдови вирішив субсидіювати з держбюджету дводенну відпустку для вакцинованих.
Рішення покликане спонукати роботодавців просувати вакцинацію у своїх колективах, а також усунути перешкоди для працевлаштованих громадян. Наразі повне щеплення в країні отримали понад 780 тисяч людей, тобто майже 20 відсотків населення.
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