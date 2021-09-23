Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что пандемия коронавируса может закончиться через год. Он считает, что увеличение производства вакцин обеспечит глобальные поставки. Об этом сообщает Reuters.

Если посмотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы каждый житель Земли мог пройти вакцинацию. Вакцинация также будет возможна в необходимом объеме.

Скоро вакцинация, 5как считает Бансель, будет доступна даже для младенцев.

Те, кто не делает прививки, будут иммунизироваться естественным путем, потому что штамм "Дельта" настолько заразен. Таким образом, мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать. Либо не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу.

Также он ответил на вопрос, означает ли это возвращение к нормальной жизни во второй половине следующего года, он сказал:

С сегодняшнего дня - через год, я полагаю.

Бансель ожидает, что правительства стран одобрят повторные прививки для уже вакцинированных людей, потому что пациенты из группы риска, которые были привиты прошлой осенью, несомненно нуждаются в повторной вакцинации.

Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.

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