COVID- 19 в Україні: понад дванадцять тисяч інфікувань за добу [ Редактировать ]
Понад 12 тисяч випадків коронавірусу зафіксували в Україні напередодні. Це найбільший показник із квітня. Минулої доби 172 пацієнти померло, одужало - більш як три тисячі людей. Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
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За показниками темпів поширення COVID-19, дві області перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки: Донецька та Чернівецька. Решта регіонів, за винятком Закарпаття та Кіровоградщини, - "жовті".
Найбільше інфікувань на Харківщині - майже тисяча. Далі йдуть Дніпропетровщина та Донеччина.
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