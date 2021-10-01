Украина перешла на электронные больничные [ Редактировать ]
Украина полностью переходит на электронные больничные с 1 октября. Оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.
Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника.
Сейчас 137 тысяч медицинских работников уже прошли онлайн-обучение, а 2,9 тысячи медучреждений уже оформляют е-больничные. С начала работы системы созданы почти миллион медицинских заключений о нетрудоспособности.
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