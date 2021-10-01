В пятницу, 1 октября, президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров рассказал о трех формах заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Кроме того, специфических симптомов, характерных для этого варианта коронавируса почти нет.

Три состояния, сопровождающие случаи "Дельта"-варианта в Украине:

1 форма - с температурой, с общей и мышечной слабостью, с болью в суставах, с насморком и головной болью. Это состояние наблюдается при большинстве вирусных респираторных инфекциях.

- с температурой, с общей и мышечной слабостью, с болью в суставах, с насморком и головной болью. Это состояние наблюдается при большинстве вирусных респираторных инфекциях. 2 форма - это проявление в виде расстройства желудочно-кишечного тракта, в частности с диареей, болью в желудке. Но такое течение встречается нечасто - в около 10-15% всех случаев, причем чаще всего - у детей.

- это проявление в виде расстройства желудочно-кишечного тракта, в частности с диареей, болью в желудке. Но такое течение встречается нечасто - в около 10-15% всех случаев, причем чаще всего - у детей. 3 форма - это субфебрильная температура 37.1-37.3, умеренная слабость, ринит, сильные выделения из носа. Эта форма самая опасная, но она также не особо распространенная.

Эта форма представляет особую угрозу, потому что человек продолжает контактировать с другими людьми, посещать общественные места, передвигаться общественным транспортом, при этом являясь источником заражения окружающих.

Когда проявляются симптомы "Дельта"-штамма?

Эксперт объяснил, что симптомы при варианте "Дельта" начинают проявляться в течение первой недели после инфицирования.

Тем не менее в большинстве случаев его инкубационный период длится двое суток.

Читайте также, генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что пандемия коронавируса может закончиться через год. Скоро вакцинация, как считает Бансель, будет доступна даже для младенцев, правительства стран одобрят повторные прививки для уже вакцинированных людей.

Кроме того, исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.