В Министерстве здравоохранения Украины приняли решение отстранить от работы 15 главных врачей из медучреждений, которые фигурируют в уголовных делах, касающихся подделке документов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Таким образом, письма-представления были отправлены в ОТГ (объединенные территориальные общины), которые являются владельцами этих заведений здравоохранения.

Если следствие выявит, что главный врач учреждения не причастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения МОЗ будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать учреждение охраны здоровье самостоятельно.

Отмечается, что в Минздраве сообщили, что в стране сейчас открыто 350 уголовных дел о подделке документов, которые являются удостоверяющими иммунизацию от COVID-19.

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Кроме того, в Днепропетровской области медработница продавала поддельные COVID-сертификаты. За псевдовакцинацию заказчики платили около 6 тысяч гривен, сейчас устанавливаются заказчики, которые воспользовались услугами мошенников.

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