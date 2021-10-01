В Минздраве приняли жесткое решение за подделку COVID-сертификатов [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины приняли решение отстранить от работы 15 главных врачей из медучреждений, которые фигурируют в уголовных делах, касающихся подделке документов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Таким образом, письма-представления были отправлены в ОТГ (объединенные территориальные общины), которые являются владельцами этих заведений здравоохранения.
Если следствие выявит, что главный врач учреждения не причастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения МОЗ будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать учреждение охраны здоровье самостоятельно.
Отмечается, что в Минздраве сообщили, что в стране сейчас открыто 350 уголовных дел о подделке документов, которые являются удостоверяющими иммунизацию от COVID-19.
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Кроме того, в Днепропетровской области медработница продавала поддельные COVID-сертификаты. За псевдовакцинацию заказчики платили около 6 тысяч гривен, сейчас устанавливаются заказчики, которые воспользовались услугами мошенников.
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