МОЗ требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации в их больницах. Их могут отстранять от обязанностей на время следствия.
Об этом сообщается в Facebook Минздрава.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодня на нескольких врачей уже завели уголовные дела за подделку свидетельств.
"Мы официально направим представление к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, - объединенным территориальным общинам - с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", - добавил он.
Если следствие выявит, что главный врач был непричастным к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии больницы и разрыв ее контракта с Национальной службой здоровья. После этого территориальная община будет финансировать больницу самостоятельно.
Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.
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