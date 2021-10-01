Україна – друга в Європі за показником смертності від Covid-19 [ Редактировать ]
Дев'ята у світі, друга в Європі - Україна, за показником смертності від Ковіду. Минулої доби в країні 172 пацієнти померли, одужали більш як три тисячі людей.
Кількість зафіксованих випадків коронавірусу перетнула добову позначку - 12 тисяч. Це найвищий показник із квітня. Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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Одужали при цьому понад три тисячі людей. Майже таку ж кількість довелося госпіталізувати. В лідерах за позитивними ПЛР тестами - Харківщина, Дніпропетровська та Донецька області.
Темпи вакцинації в Україні після впровадження "жовтої зони" карантину зросли майже на чверть. Про це напередодні повідомило Міністерство охорони здоров'я. Загалом, за офіційними даними, натепер повністю вакцинованих українців уже понад 5,5 мільйонів.
Менш ніж за тиждень Кіровоградщина із жовтої епідемічної зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що збільшилась кількість випадків тяжкого протікання хвороби. Коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації.
94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу - у Дніпропетровській (371), Львівській (241) та Чернівецькій (282) областях (233). А найменше - на Кіровоградщині (6).
Найбільше - у США, Великій Британії та Індії. Понад 8,5 тисяч інфікованих померли.