Дев'ята у світі, друга в Європі - Україна, за показником смертності від Ковіду. Минулої доби в країні 172 пацієнти померли, одужали більш як три тисячі людей.

Кількість зафіксованих випадків коронавірусу перетнула добову позначку - 12 тисяч. Це найвищий показник із квітня. Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.