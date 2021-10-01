А в Міністерстві освіти вчителів закликають... щепитися! Хоча вже зараз, за словами міністра, принаймні одну дозу вакцини отримали майже 80% педагогів.

До речі, цього достатньо, аби школи працювали очно в жовтій зоні. Та проблема в тому, що імунізація освітян по регіонах - нерівномірна. Найкраща ситуація у Києві, а от найгірша - на Прикарпатті та Херсонщині.

І це при тому, що хворих на коронавірус щодня більшає. За минулу добу плюс 12 тисяч! До лікарень госпіталізували 2,5 тисячі людей. 172 пацієнти померли від ускладень. Лідирує за кількістю заражених Харківська область.