Міністерство освіти закликає щеплюватися вчителів [ Редактировать ]
А в Міністерстві освіти вчителів закликають... щепитися! Хоча вже зараз, за словами міністра, принаймні одну дозу вакцини отримали майже 80% педагогів.
До речі, цього достатньо, аби школи працювали очно в жовтій зоні. Та проблема в тому, що імунізація освітян по регіонах - нерівномірна. Найкраща ситуація у Києві, а от найгірша - на Прикарпатті та Херсонщині.
І це при тому, що хворих на коронавірус щодня більшає. За минулу добу плюс 12 тисяч! До лікарень госпіталізували 2,5 тисячі людей. 172 пацієнти померли від ускладень. Лідирує за кількістю заражених Харківська область.
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Минулої доби в країні 172 пацієнти померли, одужали більш як три тисячі людей.
Одужали при цьому понад три тисячі людей. Майже таку ж кількість довелося госпіталізувати. В лідерах за позитивними ПЛР тестами - Харківщина, Дніпропетровська та Донецька області.
Темпи вакцинації в Україні після впровадження "жовтої зони" карантину зросли майже на чверть. Про це напередодні повідомило Міністерство охорони здоров'я. Загалом, за офіційними даними, натепер повністю вакцинованих українців уже понад 5,5 мільйонів.
Вже зараз ми на п'ятій позиції. За даними Мінохорони здоров'я, минулої доби від ускладнень померли 143 людини. А кількість нових інфікувань зросла вдвічі порівняно із попереднім днем.
Менш ніж за тиждень Кіровоградщина із жовтої епідемічної зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що збільшилась кількість випадків тяжкого протікання хвороби. Коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації.