Тарифы на отопление и горячую воду в Киеве могут "взлететь" почти на 30-40%. Соответствующий проект решения опубликован на сайте КГГА.

В соответствии с документом, если раньше 1 Гкал тепла "Киевтеплоэнерго" продавал населению по 1654 грн, то в новом отопительном сезоне цена выросла до 2381 грн с НДС.

Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве с 1 октября:

тариф на тепло: 2099,52-2381 грн за 1 Гкал в зависимости от типа присоединения дома;

тариф на горячее водоснабжение: 107,2-119,83 грн/куб. м;

53,2 грн/кв. м. - стоимость отопления в домах без счетчика.

Кроме того, в платежках киевлян появится новая строка с авансовым платежом, который является добровольным.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за.

Чтобы тарифы на теплоснабжение и водоснабжение не увеличивались и остались на прошлогоднем уровне, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

Напомним, что с 1 октября в платежках изменятся сразу четыре тарифа: сколько и за что будем платить.