В Киеве отопление и горячая вода подорожают почти в два раза: сколько будем платить [ Редактировать ]
Источник: КГГА
Тарифы на отопление и горячую воду в Киеве могут "взлететь" почти на 30-40%. Соответствующий проект решения опубликован на сайте КГГА.
В соответствии с документом, если раньше 1 Гкал тепла "Киевтеплоэнерго" продавал населению по 1654 грн, то в новом отопительном сезоне цена выросла до 2381 грн с НДС.
Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве с 1 октября:
- тариф на тепло: 2099,52-2381 грн за 1 Гкал в зависимости от типа присоединения дома;
- тариф на горячее водоснабжение: 107,2-119,83 грн/куб. м;
- 53,2 грн/кв. м. - стоимость отопления в домах без счетчика.
Кроме того, в платежках киевлян появится новая строка с авансовым платежом, который является добровольным.
Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за.
Чтобы тарифы на теплоснабжение и водоснабжение не увеличивались и остались на прошлогоднем уровне, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.
Напомним, что с 1 октября в платежках изменятся сразу четыре тарифа: сколько и за что будем платить.
по теме
Цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы тарифы на теплоснабжение и водоснабжение не увеличивались и остались на прошлогоднем уровне, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн
Технические украинская столица готова к началу отопительного сезона, но высокие цены на газ и тарифы делают ситуацию близкой к критической, заявил Виталий Кличко
Тонна угля подорожала до $137 за тонну - это самая высокая цена с 2008 года. Рост цен на уголь связан с подорожанием природного газа. При этом запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ находятся на критически низком уровне - 813 тыс. тонн
На конгресі місцевих і регіональних влад вся політична верхівка: президент, прем'єр, спікер та міністри. Від регіонів - мери і голови ОТГ. Порядок денний - питання, які президент раніше виносив на Радбез.
По словам депутата, в Харькове - коллапс в сфере теплового хозяйства. Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" заявляет, что идет постоянная замена коммуникаций, но в плане на этот год - замена 100 км труб