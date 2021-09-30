Тепло в батареи дадут, если температура три дня будет держать ниже +8 Источник: РИА Новости

Теплоинфраструктура Киева технически готова к началу отопительного сезона, но высокие цены на газ и тарифы на ЖКХ, переданные местному самоуправлению, делают ситуацию близкой к критической. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

В Киеве более 11 тысяч жилых домов, и все они должны быть готовы к началу отопительного сезона. Технически мы готовы. Но есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической: высокие цены на газ, переданные на местное самоуправление тарифы, отсутствие законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний.

По нормативам, коммунальные сложбу должны включать отопление, когда среднесуточная температура три дня держится ниже плюс 8 градусов по Цельсию.

Виталий Кличко напомнил, что обращался к премьер-министру, чтобы правительство зафиксировало цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 кубометр вместо рыночных 35 грн.

Глава КГГА призвал НАК "Нафтогаз" изъять дискриминационные нормы договоров на поставку газа. А местным бюджетам должна быть погашена разница в тарифах прошлых лет и заложена компенсация на будущее.

Правительство говорит: все хорошо, тарифы не изменятся. А как хорошо?! Цены, по которой теплопредприятия получать газ мы не знаем. Будет ли компенсация, и в каких пределах, - мы не знаем. А у премьер-министра все хорошо.. Еще раз подчеркну, мы ждем от государства ответа на ключевой вопрос: каким будет механизм компенсации местным бюджетам, чтобы мы могли не повышать тариф для населения. Потому тариф до сих пор не утвержден.

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Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы тарифы на теплоснабжение и водоснабжение не увеличивались и остались на прошлогоднем уровне, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

Напомним, что с 1 октября в платежках изменятся сразу четыре тарифа: сколько и за что будем платить.