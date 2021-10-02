Под Одессой перевернулся трактор с прицепом, в котором сидели дети, есть жертвы [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одесской области в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пять мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции
Авария произошла днем 2 октября, когда трактор съезжал по склону. Смертельные травмы получил 9-летний мальчик, он умер в карете скорой помощи. Остальные дети не пострадали.
Мужчина, управлявший трактором, после аварии убежал. Его разыскивают полицейские. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Трактористу грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в мае похожая авария произошла под Черновцами. Там погибла шестилетняя девочка, которая находилась в кабине с трактористом.
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