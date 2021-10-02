В Одесской области в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пять мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции

Авария произошла днем 2 октября, когда трактор съезжал по склону. Смертельные травмы получил 9-летний мальчик, он умер в карете скорой помощи. Остальные дети не пострадали.

Мужчина, управлявший трактором, после аварии убежал. Его разыскивают полицейские. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Трактористу грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в мае похожая авария произошла под Черновцами. Там погибла шестилетняя девочка, которая находилась в кабине с трактористом.