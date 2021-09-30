В Одесской области ранен из ружья известный украинский футболист и арбитр Андрей Лисаковский. Об этом сообщил в Facebook его друг Всеволод Непогодин.

Известный футболист, тренер и судья Андрей Лисаковский в критическом состоянии - пришел к матери и был подстрелен из ружья неадекватным соседом. Срочно нужна кровь II(+) на Слободку для Лисаковского Андрея Анатольевича!

В соцсетях пишут, что Лисаковский находится в коме после огнестрельного ранения. У него удалена селезенка, проведена операция на сердце, плевральной полости, легком и кишечнике.

Андрей Лисаковский является воспитанником одесского "Черноморца". С 1993 по 1994 год играл в любительской команде "Благо" (Благоево). В 1995 году перешел в СК "Николаев".

В высшей лиге чемпионата Украины дебютировал 4 марта 1995 года в матче с "Вересом". Всего в "вышке" сыграл 3 матча, выходя на замены. Остаток своей профессиональной карьеры футболиста провел в молдавских клубах "Тилигул" и "Агро", а также в российских ("Газовик-Газпром" и "Балтика").

Судейскую карьеру он начал еще в 2002 году, а в 2013-м дебютировал в Премьер-лиге как главный судья.

Напомним, что в Боснии футбольные фанаты избили и едва не сожгли судей.