В Україні зафіксували 12 тисяч нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
Ковід не здає позицій. Маємо на сьогодні майже 12 тисяч нових хворих. Одужали при цьому втричі менше людей. Померли від ускладнень 203 пацієнти.
У лідерах за позитивними ПЛР-тестами - Харківська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області. Минулої доби вакцинувалися 128 тисяч українців. Від початку кампанії щеплення проти коронавірусу зробили понад 12 мільйонів громадян. Із них двома дозами - менше як половина.
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Минулої доби в країні 172 пацієнти померли, одужали більш як три тисячі людей.
За останню добу - більш як 11,5 тисяч інфікованих. При цьому - одужали не повні 4 тисячі. І це є поганою тенденцією.
Одужали при цьому понад три тисячі людей. Майже таку ж кількість довелося госпіталізувати. В лідерах за позитивними ПЛР тестами - Харківщина, Дніпропетровська та Донецька області.
Темпи вакцинації в Україні після впровадження "жовтої зони" карантину зросли майже на чверть. Про це напередодні повідомило Міністерство охорони здоров'я. Загалом, за офіційними даними, натепер повністю вакцинованих українців уже понад 5,5 мільйонів.
У понеділок лікарі зафіксували 6 тисяч 552 нових випадків захворювання.
Менш ніж за тиждень Кіровоградщина із жовтої епідемічної зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що збільшилась кількість випадків тяжкого протікання хвороби. Коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації.