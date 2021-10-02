Ковід не здає позицій. Маємо на сьогодні майже 12 тисяч нових хворих. Одужали при цьому втричі менше людей. Померли від ускладнень 203 пацієнти.

У лідерах за позитивними ПЛР-тестами - Харківська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області. Минулої доби вакцинувалися 128 тисяч українців. Від початку кампанії щеплення проти коронавірусу зробили понад 12 мільйонів громадян. Із них двома дозами - менше як половина.