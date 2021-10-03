ЕС может создать военную миссию в Украине - СМИ [ Редактировать ]
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ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине. Военно-консультативная и учебная миссия ЕС стала бы выражением солидарности с Украиной ввиду продолжающейся военной деятельности РФ на границах с Украиной. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.
Из-за не спадающей напряженности между Украиной и РФ, в ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине" (EUATM).
На создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия.
В конце июля руководители МИД и Минобороны Украины направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю секретное обращение с просьбой о ее создании. Также ЕС рассматривает ряд других способов усиления военного потенциала Вооруженных сил Украины.
Среди них расширение консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.
Напомним, что в Киеве объявили, что меняют тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.
Уже на следующий день белорусский политический и государственный деятель Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили размещение войск НАТО в Украине.
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