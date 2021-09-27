Размещение войск НАТО в Украине: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию [ Редактировать ]
В понедельник, 27 сентября, белорусский политический и государственный деятель Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили размещение войск НАТО в Украине.
По словам Лукашенко, политики договорились, что будут принимать ответные действия вместе.
Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать.
По его словам, он это обсудил с Путиным и "договорились, что там надо предпринимать какие-то действия".
"В противном случае, Беларусь и Россия в ближайшее время якобы будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию, "вплоть до размещения ракет соответствующей дальности", - сообщил Лукашенко.
Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.
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