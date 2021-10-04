Коронавірус в Україні: 126 людей померли від недуги [ Редактировать ]
Майже у 8 тисяч українців попередньої доби виявили Ковід. 126 померли.
Ушпиталили понад 3 тисячі хворих, одужало - удвічі менше. Найбільше підтверджених випадків у Харківській, Дніпропетровській і Одеській областях. За даними ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19 місці за поширенням і кількістю смертей від COVID.
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Минулої доби в країні 172 пацієнти померли, одужали більш як три тисячі людей.
Одужали при цьому понад три тисячі людей. Майже таку ж кількість довелося госпіталізувати. В лідерах за позитивними ПЛР тестами - Харківщина, Дніпропетровська та Донецька області.
Темпи вакцинації в Україні після впровадження "жовтої зони" карантину зросли майже на чверть. Про це напередодні повідомило Міністерство охорони здоров'я. Загалом, за офіційними даними, натепер повністю вакцинованих українців уже понад 5,5 мільйонів.
Менш ніж за тиждень Кіровоградщина із жовтої епідемічної зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що збільшилась кількість випадків тяжкого протікання хвороби. Коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації.
94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу - у Дніпропетровській (371), Львівській (241) та Чернівецькій (282) областях (233). А найменше - на Кіровоградщині (6).