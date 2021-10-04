Минздрав обновил COVID-статистику в Украине, за сутки заболел еще 4821 человек. Больше всего новых случаев в Харьковской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

За сутки в Украине госпитализировали 2092 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 1116 человек. Протестировали методом ПЦР - 16 214 человек, методом ИФА - 2525 человек, экспресс-тестами - 11 848 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 460 010 человек;

выздоровели - 2 264 523 лица;

летальных случаев - 56 889.

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Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.

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