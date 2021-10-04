В Украине зафиксировали резкий спад числа больных COVID [ Редактировать ]
Минздрав обновил COVID-статистику в Украине, за сутки заболел еще 4821 человек. Больше всего новых случаев в Харьковской, Черновицкой и Днепропетровской областях.
За сутки в Украине госпитализировали 2092 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 1116 человек. Протестировали методом ПЦР - 16 214 человек, методом ИФА - 2525 человек, экспресс-тестами - 11 848 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 460 010 человек;
- выздоровели - 2 264 523 лица;
- летальных случаев - 56 889.
Читайте также, Европейский регулятор по лекарственным средствам заявил о фиксации случаев побочных эффектов после иммунизации препаратом от компании Pfizer/BioNTech, а также вакциной Janssen, производства американской компании Johnson&Johnson.
Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.
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