Новые побочные эффекты: от вакцинированных Pfizer и Moderna поступили жалобы [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
У вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе. Об этом сообщает Reuters.
Отметим, что этими вакцинами прививают людей на территории Украины.
Причиной такому исследованию стало то, что несколько людей пожаловались на три новых побочных эффекта, которые у них появились после прививки этими вакцинами.
Так, вакцинированные заявили о:
- многоформной эритеме - форма аллергической реакции на коже,
- гломерулонефрит - воспаление почек,
- нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.
Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.
Напомним, что для борьбы с более заразным штаммом "Дельта" COVID-19 может понадобиться новая вакцина, поскольку существующие недостаточно эффективны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование британских ученых.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac
Работали 965 мобильных бригад, 2 774 прививочных пункта и 325 центров вакцинации
В Центре экономики здравоохранения KSE заявили о том, что темпов вакцинации от коронавируса в Украине недостаточно
В среду, 4 августа, председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин
В понедельник, 2 августа, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в ближайшее время придется внедрять ограничения для невакцинированных граждан