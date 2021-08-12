Люди пожаловались на три побочных эффекта Источник: Unsplash

У вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что этими вакцинами прививают людей на территории Украины.

Причиной такому исследованию стало то, что несколько людей пожаловались на три новых побочных эффекта, которые у них появились после прививки этими вакцинами.

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Так, вакцинированные заявили о:

многоформной эритеме - форма аллергической реакции на коже,

гломерулонефрит - воспаление почек,

нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.

Напомним, что для борьбы с более заразным штаммом "Дельта" COVID-19 может понадобиться новая вакцина, поскольку существующие недостаточно эффективны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование британских ученых.

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