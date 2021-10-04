В Украине может появиться военная миссия ЕС [ Редактировать ]
В 2014 году развернулась Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины. Украинская и европейская стороны сейчас обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Одна из возможных опций - начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине, отметил он.
"Такая миссия могла бы охватить сферы, сейчас непокрытые EUAM. Прежде всего, речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих. Контакты по этому вопросу продолжаются", - заявил Николенко.
По его словам, начало военно-учебной миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.
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