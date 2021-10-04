На саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, будет принято несколько конкретных прорывных решений. Они будут касаться практической интеграции Украины. Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Будет несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться нашей практической интеграции. Эта интеграция принесет конкретные экономические выгоды для украинского бизнеса и граждан", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина будет бороться за предоставление европейской перспективы, но добавил, что "надо реалистично оценивать финал борьбы".

"Мы, безусловно, жмем на ЕС, требуем предоставить нам европейскую перспективу. Но я думаю, что надо реалистично оценивать финал борьбы и готовность ЕС к включению именно этого положения на саммите 12 октября. Тем не менее, мы будем бороться за это", - сообщил он.

В то же время Кулеба выразил уверенность в том, что Украина будет членом НАТО.

"У меня нет никаких сомнений, что Украина будет членом НАТО. Это политическое решение, и это вопрос времени и баланса, который создастся в определенный момент в евроатлантическом пространстве", - пояснил он.

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Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.

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