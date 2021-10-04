Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip3 являются одними из самых технически совершенных смартфонов 2021 года, символизирующие приход технологий будущего в современность.

Безусловно, оснащение передовыми технологиями имеет свою цену. Но, несмотря на высокую стоимость в 54 999 гривен и 24 999 гривен, смартфоны буквально сметают с полок.

Samsung рапортует, что спустя чуть больше месяца после начала продаж складных устройств третьего поколения, к концу этой недели они достигнут показателя в 1 миллион проданных единиц в их родной стране – Южной Корее.

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Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip3

Напомним, что старт продаж Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip3 состоялся 27 августа 2021 года по всему миру.

Такие темпы продаж оказались аналогичны Galaxy Note 10 и Galaxy S8, которые быстрее всех достигли отметки в 1 миллион продаж в Южной Корее.

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Дуэт даже превзошел серии Galaxy S21 и Note20 по количеству предварительных заказов в Южной Корее: всего было предзаказано 920 тысяч единиц смартфонов Galaxy Z, из которых 270 тысяч были активированы в первый день периода предварительной активации, что стало новым рекордом для устройств Galaxy.

Вследствие небывалого спроса Samsung даже пришлось продлить период предзаказов смартфонов Galaxy Z.

Стоит отметить, что из двух моделей наибольшей популярностью пользуется более доступный Z Flip3 в форм-факторе классической вертикальной раскладушки, что делает эту модель самым продаваемым складным устройством в Южной Корее на сегодняшний день.

Такой небывалый ажиотаж Samsung связывает с более низкой ценой, по сравнению с их предшественниками, поскольку компания стремится популяризировать категорию складных смартфонов и усилить свое присутствие на рынке премиум-класса.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Samsung представили 200-мегапиксельную фотокамеру для смартфонов.