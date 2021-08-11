Компания Samsung представила два новых складных смартфона - Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Онлайн-презентация новинок велась на Youtube-канале компании.

Galaxy Z Fold3 - флагманский телефон с раскладывающимся гибким экраном, подэкранной фронтальной камерой и поддержкой стилусов S Pen Fold Edition и S Pen Pro. Имеет 6,2-дюймовый внешний дисплей (2268x832 точек) и 7,6-дюймовый внутренний экран (2208x1768 точек), оба с частотой обновления 120 Гц.

Гаджет работает на флагманском чипе Snapdragon 888, имеет 12 Гб оперативной и 256 или 512 Гб встроенной памяти. Смартфон имеет функцию обратной зарядки, позволяющую заряжать другие аксессуары Samsung. Новинка может работать с двумя SIM-картами и поддерживает eSIM.

На внешнем экране Galaxy Z Fold3 предусмотрена 10 Мп фронтальная камера, которая включает в себя три 12 Мп модуля - ультраширокоугольный, широкоугольный и телеобъектив. Внутренний дисплей оснащен 4 Мп подэкранной камерой, которая проявляется сквозь экран только при использовании.

Galaxy Z Flip3 - более компактный телефон-раскладушка с гибким экраном. Смартфон получил 1,9-дюймовый внешний экран (260x512 точек) и 6,7-дюймовый основной экран (2640x1080 точек).

Новинка оснащается процессором Snapdragon 888, но имеет только 8 Гб оперативной памяти и 128 или 256 Гб встроенной. Также Galaxy Z Flip3 имеет упрощенные камеры: 10 Мп фронтальную и двойную основную, с ультраширокоугольным и широкоугольным 12 Мп модулем.

Экраны обоих смартфонов обладают влагозащитой IPX8 и повышенной износостойкостью. Оба устройства получили раму из армированного алюминия, защитное стекло Corning Gorilla Victus, новую защитную пленку и на 80% более износостойкое стекло. Samsung обещает, что такие экраны выдержат 200 тыс. циклов складывания-раскладывания.

Объем двойного аккумулятора Galaxy Z Fold3 составил 4400 мАч, а Z Flip3 - 3300 мАч. Оба смртфона поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядки, а также обратную зарядку аксессуаров.

Предзаказы на новые телефоны Samsung начнет принимать уже 11 августа, а в продажу они поступят 10 сентября.

В Украине цена Galaxy Z Fold3 5G стартует от 54 999 грн, а Galaxy Z Flip3 5G - от 30 999 грн.

Напомним, что Samsung начал продажи 1000-дюймового монитора The Wall.