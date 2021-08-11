Samsung представил новые смартфоны-раскладушки Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 (видео) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Компания Samsung представила два новых складных смартфона - Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Онлайн-презентация новинок велась на Youtube-канале компании.
Galaxy Z Fold3 - флагманский телефон с раскладывающимся гибким экраном, подэкранной фронтальной камерой и поддержкой стилусов S Pen Fold Edition и S Pen Pro. Имеет 6,2-дюймовый внешний дисплей (2268x832 точек) и 7,6-дюймовый внутренний экран (2208x1768 точек), оба с частотой обновления 120 Гц.
Гаджет работает на флагманском чипе Snapdragon 888, имеет 12 Гб оперативной и 256 или 512 Гб встроенной памяти. Смартфон имеет функцию обратной зарядки, позволяющую заряжать другие аксессуары Samsung. Новинка может работать с двумя SIM-картами и поддерживает eSIM.
На внешнем экране Galaxy Z Fold3 предусмотрена 10 Мп фронтальная камера, которая включает в себя три 12 Мп модуля - ультраширокоугольный, широкоугольный и телеобъектив. Внутренний дисплей оснащен 4 Мп подэкранной камерой, которая проявляется сквозь экран только при использовании.
Unfold a theater, workspace and game room. Meet the #GalaxyZFold3 5G. #SamsungUnpacked— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 11, 2021
Learn more: https://t.co/I0k5aWDtcF pic.twitter.com/XzWMbbPNg2
Galaxy Z Flip3 - более компактный телефон-раскладушка с гибким экраном. Смартфон получил 1,9-дюймовый внешний экран (260x512 точек) и 6,7-дюймовый основной экран (2640x1080 точек).
Новинка оснащается процессором Snapdragon 888, но имеет только 8 Гб оперативной памяти и 128 или 256 Гб встроенной. Также Galaxy Z Flip3 имеет упрощенные камеры: 10 Мп фронтальную и двойную основную, с ультраширокоугольным и широкоугольным 12 Мп модулем.
Unfold your world. Make a statement with the new #GalaxyZFlip3 5G. #SamsungUnpacked— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 11, 2021
Learn more: https://t.co/XesgK0HV2x pic.twitter.com/VcaF3zca9C
Экраны обоих смартфонов обладают влагозащитой IPX8 и повышенной износостойкостью. Оба устройства получили раму из армированного алюминия, защитное стекло Corning Gorilla Victus, новую защитную пленку и на 80% более износостойкое стекло. Samsung обещает, что такие экраны выдержат 200 тыс. циклов складывания-раскладывания.
Объем двойного аккумулятора Galaxy Z Fold3 составил 4400 мАч, а Z Flip3 - 3300 мАч. Оба смртфона поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядки, а также обратную зарядку аксессуаров.
Предзаказы на новые телефоны Samsung начнет принимать уже 11 августа, а в продажу они поступят 10 сентября.
В Украине цена Galaxy Z Fold3 5G стартует от 54 999 грн, а Galaxy Z Flip3 5G - от 30 999 грн.
Напомним, что Samsung начал продажи 1000-дюймового монитора The Wall.
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