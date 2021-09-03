ISOCELL HP1

Еще в прошлом году эксперты прогнозировали появление смартфонов с фотокамерами разрешением в 200 МП. Прогноз частично сбылся – Samsung первой представила 200-мегапиксельный фотосенсор под названием ISOCELL HP1.

Особенность сенсора от Samsung заключается в рекордно маленьких пикселях 0,64 мкм и новой технологией биннинга (суммирование зарядов с соседних пикселей для захвата большего количества света в условиях слабого освещения) под названием ChameleonCell. Оптический формат составляет 1/1,22 дюйма.

По сути, ChameleonCell – это дальнейшее развитие уже знакомой технологии Nona-Binning.

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Заявлено два режима работы: 2х2 и 4х4. В первом случае пиксели объединяются в группы по четыре (эквивалент 1,28 мкм), а разрешение снимка при этом снижается до 50 Мп, во втором — по 16 (2,56 мкм) при разрешении 12,5 Мп.

Одновременно с 200-Мп ISOCELL HP1 дебютировал 50-Мп ISOCELL GN5. Это сенсор формата 1/1,57 дюйма с более крупными пикселями размерами 1 мкм и поддержкой всенаправленной технологии автофокусировки Dual Pixel Pro. ISOCELL GN5 также использует запатентованную технологию Samsung, которая впервые в отрасли адаптирует изоляцию Front Deep Trench (FDTI) к Dual Pixel.

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По слухам, первыми смартфонами, которые получат 200-мегапиксельные фотокамеры будут Galaxy S22 Ultra и Xiaomi Mi 12 Ultra. Причем ознакомительные образцы уже доступны производителям смартфонов. Но такие устройства появятся в продаже не раньше 2022 года.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мужчина встроил в глаз видеокамеру. В то же время эксперты предполагают, что смартфоны исчезнут к 2030 году.