"Северный поток-2": Дания дала "зеленый свет" для запуска [ Редактировать ]
Источник: Nord Stream 2
В понедельник, 4 октября, датское энергетическое агентство дало разрешение на запуск российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщается в пресс-релизе ДЭА.
В Дании заявили, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия.
В заявлении Датского энергетического агентства говорится:
Агентство согласилось с тем, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия, в том числе касающиеся сертификации.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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