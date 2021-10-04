В понедельник, 4 октября, датское энергетическое агентство дало разрешение на запуск российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщается в пресс-релизе ДЭА.

В Дании заявили, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия.

В заявлении Датского энергетического агентства говорится:

Агентство согласилось с тем, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия, в том числе касающиеся сертификации.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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