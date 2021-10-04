Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что украинский транзит убивает газопровод "Северный поток-2", а не Турецкий поток. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Турецкую газовую инфраструктуру нельзя рассматривать в отрыве от общего уровня отношений между Украиной и Турцией и огромного объема стратегически важных совместных проектов и направлений совместной работы. При этом мы с вами понимаем, что украинский транзит убивает не Турецкий поток, а именно "Северный поток-2"", - сказал он.

Я понимаю сентимент, который раскручивается определенными экспертами, но это действительно две разные ситуации с точки зрения политического и безопасностного контекста и с точки зрения непосредственного влияния на функционирование украинской трубы.

Он напомнил, что если не будет работать "Северный поток-2", но будет работать Турецкий поток, украинская труба останется загруженной, а вот если будет работать и Турецкий поток, и "Северный поток-2", это непосредственно влияет на наполненность украинской трубы.

По его словам, какими бы хорошими ни были отношения с Германией, "Северный поток-2" - это та точка, где страны принципиально расходятся.

Есть много вопросов, где Украина и Германия нужны друг другу, где Германия нужна нам, и где мы благодарны ей. С Россией в этом плане проще, потому что статус России как государства-агрессора и уровень наших отношений, точнее их отсутствие, вполне понятны. Но какими бы хорошими ни были наши отношения с Германией, "Северный поток-2" – это та точка, где мы принципиально расходимся и готовы к жесткой защите своих национальных интересов. Собственно, этим мы и занимаемся.

Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.