Отставка Разумкова: Рада запустила процедуру [ Редактировать ]
В понедельник, 4 октября, Верховная Рада запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Процедура началась по представлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Об этом сообщил Разумкова.
По представлению народного депутата Давида Арахамия запускается процедура отзыва главы Верховной рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом.
Напомним, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опровергает возможность своей отставки на этой неделе.
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