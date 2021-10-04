По состоянию на понедельник, 4 октября, в Европе цена угля достигла 232,2 доллара за тонну - это рекорд как минимум за 20 лет. Об этом сообщает международное ценовое агентство Argus.

Стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг в Северо-Западной Европе за прошедшую неделю выросла на 16,5%, до 232,2 доллара за тонну (cif Амстердам - Роттердам - Антверпен), достигнув самого высокого уровня как минимум за последние двадцать лет. Цена на топливо превысила примерно на 6% предыдущий рекорд, установленный в 2008 году.

Рост цен ускорился в конце сентября из-за стремительного подорожания природного газа и дефицита угля на рынке Европы.

Спрос также продолжает расти, так как прибыльность угольной генерации в европейских странах многократно превышает доходы от производства электроэнергии на газовых ТЭС.

В то же время предложение угля на европейском рынке остается ограниченным, так как основные страны-поставщики твердого топлива в регионе не успевают наращивать экспорт топлива такими высокими темпами. В результате запасы угля в портах Северо-Западной Европы в настоящее время находятся на минимальном уровне за прошедшие пять лет для этого времени года, едва превышая 4 миллиона тонн.

Теперь потребители в Европе вынуждены конкурировать за свободные объемы угля с покупателями в Азии, где также ощущается нехватка угля, что способствует росту цен.

Импортный уголь стоит в Европе на 14% дороже, чем в Азии, хотя до конца августа было наоборот.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

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