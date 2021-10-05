Ляльку Барбі відправили в космос [ Редактировать ]
Європейське космічне агентство "відправило в космос"... Барбі.
Унікальна лялька є точною копією італійської космонавтки Саманти Крістофоретті. Таким "запуском" в агенції хотіли надихнути дівчат замислитися про космічну кар'єру. Справжня астронавтка знову готується вирушити на Міжнародну космічну станцію. Місію запланували на липень наступного року.
Саманта Крістофоретті, космонавтка:
Є справа, якою космонавти справді переймаються. Це надихати наступне покоління, заохочувати молодь до кар'єри в опануванні космосу або взагалі в науці та техніці. Ми переконані, що це важливо.
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