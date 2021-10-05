"Помаранчевій" зоні карантину відповідають сім областей України - МОЗ [ Редактировать ]
За попередню добу в Україні майже 5 тисяч заражень Ковідом. Від ускладнень померли 114 людей. Ушпиталили понад дві тисячі інфікованих.
Одужало - удвічі менше. Дані МОЗ свідчать: "помаранчевій" зоні карантину за ковідними показниками відповідають уже сім областей України: Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська і Чернівецька.
А Львів впритул наблизився до "червоної" зони.
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Найбільше підтверджених випадків у Харківській, Дніпропетровській і Одеській областях.
Минулої доби в країні 172 пацієнти померли, одужали більш як три тисячі людей.
Одужали при цьому понад три тисячі людей. Майже таку ж кількість довелося госпіталізувати. В лідерах за позитивними ПЛР тестами - Харківщина, Дніпропетровська та Донецька області.
Темпи вакцинації в Україні після впровадження "жовтої зони" карантину зросли майже на чверть. Про це напередодні повідомило Міністерство охорони здоров'я. Загалом, за офіційними даними, натепер повністю вакцинованих українців уже понад 5,5 мільйонів.
Менш ніж за тиждень Кіровоградщина із жовтої епідемічної зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що збільшилась кількість випадків тяжкого протікання хвороби. Коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації.
94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу - у Дніпропетровській (371), Львівській (241) та Чернівецькій (282) областях (233). А найменше - на Кіровоградщині (6).