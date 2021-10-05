За попередню добу в Україні майже 5 тисяч заражень Ковідом. Від ускладнень померли 114 людей. Ушпиталили понад дві тисячі інфікованих.

Одужало - удвічі менше. Дані МОЗ свідчать: "помаранчевій" зоні карантину за ковідними показниками відповідають уже сім областей України: Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська і Чернівецька.

А Львів впритул наблизився до "червоної" зони.