Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
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В Украине подтвердили 9846 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Украине:
- госпитализировали - 1881 человека;
- летальных случаев - 317;
- выздоровели - 4229 человек.
Протестировали:
- методом ПЦР - 37 080 человек,
- методом ИФА - 8762 лица,
- экспресс-тестами - 28 283 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Днепропетровской области -992,
- Харьковской области - 940,
- Одесской области - 809,
- Запорожской области - 667,
- Донецкой области - 662.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 469 856 человек;
- выздоровели - 2 268 752 лица;
- летальных случаев - 57 206.
Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.
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