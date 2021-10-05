В Украине подтвердили 9846 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине:

госпитализировали - 1881 человека;

летальных случаев - 317;

выздоровели - 4229 человек.

Протестировали:

методом ПЦР - 37 080 человек,

методом ИФА - 8762 лица,

экспресс-тестами - 28 283 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Днепропетровской области -992,

Харьковской области - 940,

Одесской области - 809,

Запорожской области - 667,

Донецкой области - 662.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 469 856 человек;

выздоровели - 2 268 752 лица;

летальных случаев - 57 206.

Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.

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