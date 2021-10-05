Известный украинский актер и звезда сериала "Пес" Михаил Жонин в пьяном виде сел за руль и спровоцировал в ДТП. Авария произошла 3 октября в Киеве на улице Никольско-Слободской.

Жонин за рулем Volkswagen не справился с управлением и задел припаркованные автомобили Subaru и Mercedes. Журналист Алексей Павловский у себя в Facebook выложил видео общения актера со съемочной группой. Пьяный Жонин хамит и угрожает журналистам, если они опубликуют видео с ним.

Михаил Жонин снимается в украинских и российских проектах. Он сыграл в таких сериалах, как "Пес", "По законам военного времени", "Офицерские жены", "Ведьма", "Последний янычар" и другие.

Напомним, что звезда TikTok погиб с друзьями во время побега от полиции на автомобиле.