Звезда TikTok погиб с друзьями во время побега от полиции (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Звезда TikTok Габриэль Салазар, известный под ником "Gabenotbabe", погиб пытаясь сбежать от полиции. Об этом сообщает издание People.
Трагедия произошла в американском городе Сан-Антонио, штат Техас. 19-летний блогер находился за рулем Chevrolet Camaro. Вместе с ним в салоне находилось трое пассажиров - латиноамериканцы в возрасте 23, 36 и 41 год.
Полицейский патруль по какой-то причине дал сигнал Салазару остановиться, однако тот нажал на газ и начал убегать. Во время погони парень не справился с управлением.
Автомобиль вылетел с дороги, врезался в деревья и несколько раз перевернулся. После это машина вспыхнула. Все люди, находившиеся в салоне, погибли. Подробности инцидента полиция пока не сообщает.
В TikTok у Gabenotbabe более 2,2 млн подписчиков. Он публиковал в соцсети видео своих комедийных скетчей, танцев и пения под фонограммы.
Напомним, что на прошлой неделе TikTok достиг важной вехи. Сервис для обмена видео, принадлежащий китайской компании ByteDance, теперь обладает 1 миллиардом активных пользователей в месяц.
по теме
В ночь на 1 октября на столичной Троещине произошло смертельное ДТП с автомобилем Mini Cooper. Погиб 24-летний водитель
ДТП с участием грузовика Mercedes-Benz и легковушки Toyota произошло около 7:00 в Козине Киевской области
Известного R&B-музыканта десятилетиями обвиняли в сексуальном насилии над женщинами и девочками-подростками - но только сейчас признали виновным. Как оказалось, он создал секс-культ
В ДТП погиб 66-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток. Еще семь пассажиров буса получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Водители обоих грузовиков не пострадали
В субботу, 25 сентября, на Житомирской трассе под Киевом столкнулись три авто, среди которых и полицейское.