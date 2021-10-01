Звезда TikTok Габриэль Салазар, известный под ником "Gabenotbabe", погиб пытаясь сбежать от полиции. Об этом сообщает издание People.

Трагедия произошла в американском городе Сан-Антонио, штат Техас. 19-летний блогер находился за рулем Chevrolet Camaro. Вместе с ним в салоне находилось трое пассажиров - латиноамериканцы в возрасте 23, 36 и 41 год.

Полицейский патруль по какой-то причине дал сигнал Салазару остановиться, однако тот нажал на газ и начал убегать. Во время погони парень не справился с управлением.

Автомобиль вылетел с дороги, врезался в деревья и несколько раз перевернулся. После это машина вспыхнула. Все люди, находившиеся в салоне, погибли. Подробности инцидента полиция пока не сообщает.

В TikTok у Gabenotbabe более 2,2 млн подписчиков. Он публиковал в соцсети видео своих комедийных скетчей, танцев и пения под фонограммы.

Напомним, что на прошлой неделе TikTok достиг важной вехи. Сервис для обмена видео, принадлежащий китайской компании ByteDance, теперь обладает 1 миллиардом активных пользователей в месяц.