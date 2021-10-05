На Чернечій горі у Каневі руйнується музей Шевченка. Будівля розсипається та вкривається грибком. Причиною негараздів стала масштабна реконструкція, яку провели одинадцять років тому.

На неї з Держбюджету витратили астрономічну на той час суму - майже сто мільйонів гривень. А тепер музей потребує нового ремонту.

Станіслав Кухарчук: кореспондент:

392 сходинки - саме стільки потрібно подолати туристам, аби піднятися на Чернечу гору до могили Кобзаря. Справжнє випробування фізичних сил та можливостей. Щоправда, й сам Шевченківський музей колись став своєрідним іспитом аж для трьох українських президентів.

Проєкт реконструкції розробили ще на початку 2000-х. Та його реалізація тривала понад сім років. Бюджет робіт був на той час астрономічний - 96 мільйонів гривень. За курсом 2010 року - це майже вісім мільйонів доларів. Але реальність грандіозного ремонту стала набагато сумнішою за очікування.

Пані Віта показує ескізи музею архітектора Василя Кричевського, датовані 30-ми роками минулого століття. Саме їх взяли за основу першого проєкту реконструкції, та в 2010-му все змінилося.

Віта Дзима, завідувачка відділу охорони пам'яток Шевченківського національного заповідника:

Було повністю проігноровано завдання на проектування, реставраційне завдання, яка знівелювало національний образ музею Тараса Шевченка. Коли починався процес ремонтно-реставраційних робіт, то були відкриті первісні розписи Василя Кричевського на колонах, які вже були закриті в 2010 році.

Стіни у прибудові у 300 квадратних метрів із виставковими залами та кав'ярнею потік буквально через два місяці після відкриття музею. Будівельники так поспішали, що не встановили гідроізоляцію. Ситуація на оглядовому майданчику біля підніжжя могили Кобзаря нічим не краща.

Уже десять років музейники благають урядовців провести ремонт. Та марно - за весь цей час держава не виділила на виправлення помилок "великої реставрації" ані копійки. Добудований цокольний поверх закритий для відвідувачів. А грибок поступово починає пробиратись у старе приміщення музею.

Валентина Коваленко, директор Шевченківського національного заповідника:

Все це порушує режим нашого зберігання фондів, наших фондів і тому - це дуже зараз для нас ситуація критична.

Цьогоріч шанс на ремонт у Шевченківського музею таки з'явився - комплекс потрапив до ста об'єктів програми "Велика реконструкція". Керує процесом безпосередньо Міністерство культури. На наш запит там відповіли, що вже виділили на проєктну документацію майже сім мільйонів гривень. Ще десять мають спрямувати на самі роботи. Та от у музеї цю суму називають замалою, аби усунути всі проблеми комплексу.