В Україні вакциновані майже 6 мільйонів людей [ Редактировать ]
Майже 10 тисяч заражень ковідом за попередню добу в Україні.
Від ускладнень померли 317 людей. Ушпиталили майже дві тисячі хворих. Повністю вакциновані 5 мільйонів 820 тисяч громадян.
За даними МОЗ, уже вісім областей відповідають "помаранчевій" карантинній зоні: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська і Чернівецька.
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