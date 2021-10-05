Вакцина AstraZeneca прошла третью фазу исследований [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла третью фазу клинических исследований. Эффективность вакцины составила в среднем 74%. Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Игор Кузин.
Хорошие новости - появились результаты последней стадии клинических испытаний вакцины AstraZeneca против коронавирусной болезни… Они свидетельствуют о том, что вакцина безопасна и защищает от симптоматического течения болезни в среднем на 74%.
Результаты были опубликованы в авторитетном научном издании The New England Journal of Medicine.
В то же время, эффективность вакцины для людей в возрасте от 65 лет еще выше - 83,5%. Эффективность в предотвращении госпитализации составляет 94,2%, а реанимации - почти 100%.
Третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу. Участие в ней приняли 32 451 человек. Из них две трети получили две дозы вакцины с интервалом в 28 дней, а треть получила плацебо.
В Украине применяется эта вакцина индийского и южнокорейского производства.
Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.
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