Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла третью фазу клинических исследований. Эффективность вакцины составила в среднем 74%. Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Игор Кузин.

Хорошие новости - появились результаты последней стадии клинических испытаний вакцины AstraZeneca против коронавирусной болезни… Они свидетельствуют о том, что вакцина безопасна и защищает от симптоматического течения болезни в среднем на 74%.

Результаты были опубликованы в авторитетном научном издании The New England Journal of Medicine.

В то же время, эффективность вакцины для людей в возрасте от 65 лет еще выше - 83,5%. Эффективность в предотвращении госпитализации составляет 94,2%, а реанимации - почти 100%.

Третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу. Участие в ней приняли 32 451 человек. Из них две трети получили две дозы вакцины с интервалом в 28 дней, а треть получила плацебо.

Читайте также В США провели новое исследование эффективности AstraZeneca

В Украине применяется эта вакцина индийского и южнокорейского производства.

Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.