5 октября 2021 года состоялся выход Windows 11 во всем мире. Новая операционная система призвана обновить возможности Windows за счет новых функций, таких как DirectStorage, переработанное меню "Пуск", новый дизайн в стиле Fluent, командные строки с вкладками, введение виджетов и прочее.

Начиная с этого дня пользователи могут установить Windows 11 на свой компьютер, но с некоторыми оговорками.

Системные требования

Увы, но официально Windows 11 будет доступна не всем, а лишь владельцам современных компьютеров. По мнению Microsoft современным компьютером считается устройство, обладающее следующими характеристиками:

2-ядерный процессор с частотой не менее 1 ГГц и не старше Intel 8-го поколения или AMD поколения Zen+;

4 ГБ оперативной памяти;

64 ГБ свободного места на накопителе;

Графический процессор с поддержкой DX12;

Наличие модуля TPM 2.0 (обязательно).

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Проверить, соответствует ли ваш компьютер необходимым характеристикам можно утилитой PC Health Check – достаточно скачать ее, установить и нажать кнопку "Проверить".

Установка через обновление Windows 10

Если ваш компьютер подходит под требование Microsoft, получить Windows 11 можно простым способом через обновление для Windows 10. Но этот способ работать будет не у всех, так как раздача новой операционной системы будет поэтапной. Microsoft сообщили, что этот процесс продлится до средины 2022 года.

Установка Windows 11 через обновление Windows 10

Поэтому придется проверять ежедневно, доступно ли вашему компьютеру обновление до Windows 11 или нет.

Установка Windows 11 вне очереди

Самый быстрый способ получить операционную систему Windows 11 – скачать ISO-образ с официального сайта компании Microsoft. Выбирайте вариант сборки 22000.194, которая считается финальной версией 5 октября.

Подготовьте заранее флешку объемом 16 ГБ, подключите ее к компьютеру и запишите на нее образ при помощи бесплатной утилиты Rufus. В итоге вы получите загрузочную флешку, с помощью которой вы установите Windows 11.

Как установить Windows 11 на старый компьютер

Microsoft, несмотря на строгую рекомендацию установки на совместимые устройства, все же дает возможность пользователям вручную установить Windows 11 с помощью ISO-файла на несовместимые ПК.

Но компания не гарантирует совместимость всех драйверов и стабильность работы операционной системы на таких компьютерах. Установка аналогична вышеописанному способу.

Также система не будет получать автоматические обновления – эту процедуру нужно будет делать вручную. Поэтому Microsoft не несет ответственности, если с системой произойдут сбои.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как пользователи Windows 11 разгневали Microsoft. Также эксперты назвали главные недостатки Windows 11.

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