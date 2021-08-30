Названы главные недостатки Windows 11 [ Редактировать ]
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Анонс Windows 11 вызвал огромный интерес публики, ведь новая итерация операционной системы от Microsoft готовит массу улучшений и нововведений.
Но не все обстоит так радужно, как ожидает Microsoft. Опрос читателей сайта Windows Report показал истинное отношение пользователей к Windows 11.
Сперва о хорошем: обновиться до Windows 11 выразили желание 53% опрошенных пользователей, а 47% хотят остаться на Windows 10 или даже Windows 7.
Опрос пользователей о том, что они думают о Windows 11
Далее посетители сайта высказались о самых неприятных моментах "одиннадцатки". Главные претензии к новой операционной системе — непривлекательный и неудобный интерфейс – об этом выразились 50% опрошенных.
Еще пользователям не понравилась похожесть на Apple macOS (6%), недостаточность изменений и нововведений (7%). 13% не смогли объяснить свою неприязнь к Windows 11.
Однако несмотря на недостатки, 35% опрошенных понравилось в Windows 11 то, что меню "Пуск" теперь находится посередине панели задач, и их даже не смущает, что эту панель нельзя перенести вбок или вверх.
Опрос
26% с нетерпением ждут возможность запускать Android-приложения (на данный момент в Windows 11 такой функции нет). Поддержка GamePass и HDR радует лишь 11% пользователей, а новой звуковой схемой и расширенными возможностями восхищено еще меньше — по 8%.
Однако самым неприятным нововведением Windows 11 называют ее непомерно высокие системные требования – это не понравилось 56% пользователям. Лишь 44% пользователей признались, что их компьютер соответствует рекомендациям Microsoft по оборудованию.
Более трети опрошенных после выпуска Windows 11 планируют приобрести ноутбук или планшет с сенсорным экраном, чтобы пользоваться всеми преимуществами новой ОС.
Сейчас Windows 11 проходит открытое бета-тестирование. Опробовать ее может любой желающий, скачав образ системы из официального сайта Microsoft. Полноценная рабочая версия новой операционной системы будет выпущена этой осенью.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft разрешила установить Windows 11 на старые компьютеры. В то же время Microsoft рассказала о дальнейшей судьбе Windows 10.
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