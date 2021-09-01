Microsoft официально объявила, что Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года. Новая операционная система будет доступна в виде бесплатного обновления для поддерживаемых компьютеров с Windows 10 или на новом оборудовании, которое поставляется с предварительно загруженной Windows 11.

Бесплатное обновление до Windows 11 начнется 5 октября, но, как и многие обновления Windows в прошлом, оно будет разворачиваться поэтапно и не для всех сразу.

Сперва будет предложено "подготовительное" обновление для подходящих устройств на Windows 10, а затем Windows 11 станет доступной для большего количества имеющихся на рынке устройств в течение недель и месяцев после официальной даты выхода.

"Следуя огромным урокам, извлеченным из Windows 10, мы ожидаем, что всем подходящим устройствам будет предложено бесплатное обновление до Windows 11 к середине 2022 года", - объясняет Аарон Вудман, генеральный менеджер по маркетингу Windows в Microsoft.

На существующих компьютерах с Windows 10 Центр обновления Windows сообщит пользователям, когда им будет доступно обновление для Windows 11.

Чтобы удостовериться, подходит ли ваш компьютер, ноутбук или планшет для обновления до Windows 11 через Центр обновления Windows или специальное приложение Microsoft PC Health Check.

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Microsoft озвучила минимальные системные требования для установки Windows 11:

Процессор с тактовой частотой 1 ГГц с двумя или более ядрами,

4 ГБ оперативной памяти

64 ГБ объем встроенного накопителя

Наличие микросхемы TPM 1.2.

В том случае, если обойти ограничения и поставить Windows 11 принудительно через ISO-файл, неподдерживаемый компьютер может не получить доступ к Центру обновления Windows и даже исправлениям безопасности.

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На момент выхода Windows 11 в ней будут не все анонсированные функции. Нативная поддержка приложений Android будет недоступна на момент запуска – она отложена до 2022 года.

В то же время Windows 10 будет поддерживаться лишь до 14 октября 2025 года, после чего Microsoft закроет ее поддержку, как это было с Windows 7.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft рассказала о дальнейшей судьбе Windows 10. Также ранее Microsoft отказалась развивать еще одну операционную систему.