В Україні зафіксували 10 тисяч нових інфікувань коронавірусом [ Редактировать ]
Майже 10 тисяч інфікувань ковідом за попередню добу в Україні.
Від ускладнень померли 317 людей. Ушпиталили майже дві тисячі.
За даними МОЗу, вже вісім областей відповідають показникам "помаранчевої" карантинної зони: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька.
Повністю вакциновані 5 мільйонів 820 тисяч громадян.
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Від ускладнень померли 114 людей. Ушпиталили понад дві тисячі інфікованих.
За добу - близько 300 тисяч заражень. Найбільше у Великій Британії, Туреччині, Сполучених Штатах і Росії.
Найбільше підтверджених випадків у Харківській, Дніпропетровській і Одеській областях.
Маємо на сьогодні майже 12 тисяч нових хворих. Одужали при цьому втричі менше людей. Померли від ускладнень 203 пацієнти.