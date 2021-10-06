Пік захворюваності на Ковід в Україні припаде на кінець жовтня - початок листопада.

Такі прогнози оприлюднив секретар Радбезу. Олексій Данілов презентував електронну аналітичну систему "СОТА", яка відстежує інформацію щодо перебігу коронавірусу в Україні.

Вона містить дані по областях: заповненість лікарень, кількість та вік щеплених, наявність вакцин. Секретар РНБО також зазначив, що через погіршення епідемситуації уряд розглядає можливість дочасних шкільних канікул.

Олексій Данілов, секретар РНБО: