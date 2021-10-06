Пік захворюваності на Covid-19 припаде на кінець жовтня - Данілов [ Редактировать ]
Пік захворюваності на Ковід в Україні припаде на кінець жовтня - початок листопада.
Такі прогнози оприлюднив секретар Радбезу. Олексій Данілов презентував електронну аналітичну систему "СОТА", яка відстежує інформацію щодо перебігу коронавірусу в Україні.
Вона містить дані по областях: заповненість лікарень, кількість та вік щеплених, наявність вакцин. Секретар РНБО також зазначив, що через погіршення епідемситуації уряд розглядає можливість дочасних шкільних канікул.
Олексій Данілов, секретар РНБО:
На кінець місяця у нас буде самий, скажімо так, пік. І вважаємо, що ми його маємо пройти, - будуть прийняті рішення стосовно роботи, будуть прийняті рішення стосовно роботи шкіл, вищих навчальних закладів. Ми до цього будемо готові.
по теме
Школи та дитсадки працюватимуть за умови, що 80 відсотків персоналу імунізовані принаймні однією дозою.
Основна особливість у тому, що вони не поширюватимуться на вакцинованих людей. У "зеленій" зоні залишається обов'язковий масковий режим у громадських приміщеннях і транспорті.
Близько 6-ти тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом - США, Індія та Велика Британія.
У понеділок лікарі зафіксували 6 тисяч 552 нових випадків захворювання.
94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу - у Дніпропетровській (371), Львівській (241) та Чернівецькій (282) областях (233). А найменше - на Кіровоградщині (6).