Медичний туризм в Україні: що лікують іноземці? [ Редактировать ]
У світі активно розвивається медичний туризм, і Україна - один із популярних напрямків. Середній чек на лікування закордонного пацієнта 2500 - 3000 тисячі доларів. І наші медики охоче беруться за таких хворих.
Якими саме послугами Україна приваблює іноземців? І що наші громадяни воліють лікувати за кордоном? Відповіді дізнавалася Олена Логінова.
Туризм не заради розваги, а задля... життя. Це туризм медичний. Напрямок у світі популярний. У доковідні часи цей ринок оцінювали в майже 450 мільярдів доларів. І частиною цього ринку була і залишається Україна. По що саме до нас їдуть іноземці?
Віолетта Янишевська, президент Української асоціації медичного туризму:
Якщо говорити взагалі, чим Україна приваблює іноземців. - це реабілітація, це пластична хірургія, це естетична медицина, це стоматологія, офтальмологія, деякі види кардіохірургічних захворювань і лікувань.
А їдуть до нас чи не звідусіль: із Європи, Америки, Китаю та країн Перської затоки. А один із найпопулярніших напрямків... зуби. Бо стоматологія в Україні значно дешевша, ніж за кордоном. Приміром, із Ізраїлем різниця в 5-7 разів. Це одна зі столичних приватних клінік. Лікарка пані Наталія каже: іноземців у цьому кріслі було немало.
Наталія Борис, лікар-стоматолог:
Приезжают сюда делать виниры, вот этот Голливуд. За лечением, приезжают в основном лечить каналы и протезировать зубы, это тоже гораздо дешевле. Прилетают даже из Австралии.
Дешевше утричі. Це нам ще влітку розповідав литовець із Великої Британії Вітас. Чоловік спеціально приїхав в Київ на протезування.
Вітас, пацієнт із Великої Британії:
Мне бы там обошлось около 30 тысяч фунтов и не такая операция, а та. которая долгое время занимает.
Та далеко не у всіх медичних галузях ми можемо дати фору іноземцям. І українці виїжджають на лікування за кордон частіше, ніж ті їдуть до нас. Переважно, заради... порятунку.
Віолетта Янишевська, президент Української асоціації медичного туризму:
В основному, це якраз важкі хвороби, такі як онкологічні, як онкогематологічні, це генетичні захворювання. І в нас не всі захворювання, на жаль, ми можемо діагностувати.
Країни лідери в онко-лікуванні - Німеччина та Ізраїль, а ще Туреччина. Приміром, у ту ж Німеччину лікуватися щороку приїжджає чверть мільйона пацієнтів. І частина з них - українці.
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