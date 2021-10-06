Цена на газ в Европе достигла исторического максимума [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы вновь установила рекорд. Так, в среду утром, 6 октября, она впервые за всю историю превысила 1600 долларов за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Так, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, после открытия сегодняшних торгов, сначала вышла на 1559 долларов за тысячу кубов, или 130 евро за МВт ч. (в 09:10 по киевскому времени). После чего цена резко выросла до 1606 долларов за тысячу кубометров газа.
Ранее эксперт рассказал, почему в Украине выросла цена на газ. Также мы писали о том, что тарифы на электроэнергию с 1 июля могут рекордно "взлететь".
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