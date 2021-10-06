В среду, 6 октября, глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил о том, что сложит свои полномочия на период расследования по факту нападения на журналистов.

Об этом сообщается на сайте банка.

Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность.

"Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам", - написал Мецгер.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.

Напомним, что в Совете национальной безопасности и обороны собираются рассмотреть вопрос об ухудшении ситуации в банковском секторе Украины.