Глава "Укрэксимбанка" временно слагает полномочия [ Редактировать ]
Источник: Экономическая правда
В среду, 6 октября, глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил о том, что сложит свои полномочия на период расследования по факту нападения на журналистов.
Об этом сообщается на сайте банка.
Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность.
"Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам", - написал Мецгер.
Дальнейшее развитие ситуации зависит от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.
Напомним, что в Совете национальной безопасности и обороны собираются рассмотреть вопрос об ухудшении ситуации в банковском секторе Украины.
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