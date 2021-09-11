В Совете национальной безопасности и обороны собираются рассмотреть вопрос об ухудшении ситуации в банковском секторе Украины. Об этом во время "Ялтинского экономического форума" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, этот вопрос станет следующим кейсом, который будет рассмотрен во время заседания Совета нацбезопасности.

Следующий кейс, который мы будем рассматривать на СНБО по поручению президента – это как случилось, что денег нет, олигархи дополнительные появились после таких "банкопадов" в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными.

Отмечается, что Алексей Данилов не ответил продолжится ли такая ситуация сейчас. При этом секретарь СНБО раскритиковал процессы, которые происходят в банковской системе.

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