В понедельник, 27 сентября, Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Об этом свидетельствует документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

В список попали чиновники и педагоги.

Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни коронавируса подлежат:

Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

Работники местных государственных администраций.

Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

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