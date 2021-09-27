Обязательная вакцинация от коронавируса: Минздрав предложил перечень профессий [ Редактировать ]
В понедельник, 27 сентября, Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Об этом свидетельствует документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
В список попали чиновники и педагоги.
Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни коронавируса подлежат:
- Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
- Работники местных государственных администраций.
- Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.
Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.
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