В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский зафиксирована температура, которая уже соответствует зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горно-спасательного отряда.

Согласно данным спасателей, по состоянию на 7 октября 2021 года на вершине горы официально подтверждена температура воздуха - 2 градуса ниже ноля.

По состоянию на 07: 55 07.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 градуса. Ветер юго-восточный 12-13 м/с, ясно.

Отмечается, что это не первые морозы, которые фиксировали в Карпатах на протяжении осени 2021 года. Таким образом, в конце сентября в горах температура снижалась до -6 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали, что в Карпатах свирепствовал ураганный ветер и снежная буря. Видимость в горах была ограничена. Спасатели крайне не рекомендуют в это время совершать подъемы на гору, так как на вершине облачно, вследствие чего видимость ограничена до 70 метров и идет дождь со снежной крупой.

Кроме того, погода в Украине, в среду, 6 октября испортится: ожидается штормовой ветер и заморозки. Синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый, днем ожидается теплая и солнечная погода, осадков не предвидится.

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