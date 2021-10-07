В Украине объявлено штормовое предупреждение. Под угрозой 9 украинских областей.

Так, днем будет сильный ветер в:

Ривненской,

Львовской,

Волынской,

Хмельницкой,

Черновицкой,

Ивано-Франковской,

Херсонской,

Запорожской,

Донецкой областях.

Там будут порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

7-9 октября в южных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.