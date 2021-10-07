В Турции выпал первый снег. В то же время столбики термометров в стране упали ниже ноля. Об этом сообщает TRT Haber.

Снег выпал на северо-востоке страны, в городе Ардахан - рядом с Грузией.

Местные жители говорят, что сначала начался небольшой дождь, который вскоре перешел в снег. Причем осадки не таяли, ведь столбики термометров опустились ниже ноля.

Но уже в четверг, 7 октября, временную "зиму" в Турции вновь сменит осень: в Ардахане потеплеет до +12-ти и ожидается солнце.

Ранее мы писали, что в Карпатах свирепствовал ураганный ветер и снежная буря. Видимость в горах была ограничена. Спасатели крайне не рекомендуют в это время совершать подъемы на гору, так как на вершине облачно, вследствие чего видимость ограничена до 70 метров и идет дождь со снежной крупой.

Кроме того, погода в Украине, в среду, 6 октября испортится: ожидается штормовой ветер и заморозки. Синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый, днем ожидается теплая и солнечная погода, осадков не предвидится.

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