В четверг, 7 октября, Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста главы Верховной Рады. После этого он ответил, есть ли у него президентские амбиции.

"Раньше говорили - с главы Рады никто не становился президентом. Но этот предохранитель мы сегодня убрали", - сказал он.

Напомним, Рада поддержала отставку спикера парламента Дмитрия Разумков. "За" решение проголосовали 284 народных избранника.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил Стефанчука.

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