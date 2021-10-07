Разумков рассказал о президентских амбициях [ Редактировать ]
В четверг, 7 октября, Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста главы Верховной Рады. После этого он ответил, есть ли у него президентские амбиции.
"Раньше говорили - с главы Рады никто не становился президентом. Но этот предохранитель мы сегодня убрали", - сказал он.
Напомним, Рада поддержала отставку спикера парламента Дмитрия Разумков. "За" решение проголосовали 284 народных избранника.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил Стефанчука.
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